Samsung Galaxy Note 20 получит ёмкий аккумулятор

Сетевые источники поделились новой порцией подробностей о топовых смартфонах Samsung Galaxy Note 20 и Note 20+, выход которых ожидается в августе этого года. Итак, устройства получат 6,7-и 6,9-дюймовые AMOLED-дисплеи с частотой обновления изображения 120-Гц, флагманские платформы Snapdragon 865 и Exynos, до 16 ГБ оперативной памяти, многомодульную камеру с главным модулем разрешением 108-Мп и предустановленную операционную систему Android 10 с One UI второго поколения. При этом Galaxy Note 20+ оснастят батареей на 4500 мАч, а Galaxy Note 20 аккумулятором ёмкостью 4300 мАч. При этом прошлогодний Galaxy Note 10+ имеет батарею на 3500 мАч.