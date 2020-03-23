Samsung Galaxy Note 20 получит такие же характеристики как Galaxy S20

В сети появляются подробности о ожидаемой новинки Samsung Galaxy Note 20.

По слухам, новый смартфон Samsung Galaxy Note 20 мало чем будет отличаться от смартфона Galaxy S20. Смартфон будет отличатся лишь чуть внешним дизайном и стилусом S Pen.

Смартфону Samsung Galaxy Note 20 приписывают 6.9 дюймовый Super AMOLED дисплей с частотой обновления экрана 120 герц. За производительность смартфона будет отвечать фирменный процессор Exynos 990 либо новый топовый процессор Qualcomm Snapdragon 865 с поддержкой сети пятого поколения 5G. Также новинка получит до 16 ГБ ОЗУ и основную камеру с главным модулем на 108 Мп. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.