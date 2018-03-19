Samsung Galaxy Note 8 начал обновляться до Android Oreo

2018-03-19, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note 8; [100]
Как сообщают французские пользователи, компания Samsung начала обновлять прошлогодний флагман Galaxy Note 8 до Android 8.0 Oreo. Прошивка несет в себе не стандартные нововведения Oreo, а также интерфейс Samsung Experience 9.0 и мартовское обновление безопасности Android. В свежий Samsung Experience добавили улучшенную клавиатуру, улучшенный поиск и новые возможности Bixby. Что любопытно, корейский гигант обещал начать обновление Samsung Galaxy Note 8 лишь 30 марта, а сделал это на неделю раньше.

Напомним, что Samsung Galaxy Note 8 получил 6,3-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей) с соотношением сторон 18,5:9, двойную основную камеру с двумя 12-Мп модулями с оптической стабилизацией, топовый процессор Snapdragon 835, 6 ГБ оперативной и 64/128/256 ГБ встроенной расширяемой памяти, аккумулятор на 3300 мАч, защиту от воды и пыли для смартфона и для стилуса S Pen по стандарту IP68, сканер отпечатков пальцев и сканер радужки глаза.

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