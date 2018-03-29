Samsung Galaxy Note 9 может выйти уже в июле

В сети появилась информация о том, что флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 9 может появиться в продаже намного раньше, чем это было с предыдущими поколениями. По словам источника, Samsung хочет привлечь внимание пользователей к своей новинки на пару месяцев раньше, чем выйдут новые iPhone. Еще одна причина, это не очень хорошие продажи Samsung Galaxy S9. Продажи Galaxy Note 9 могут стартовать в июле-августе этого года. Доказательством этого намерения может служить тот факт, что Samsung Display начнет производство OLED-дисплеев для смартфона в апреле этого года, а не в июне, как раньше. Также источник указывает на то, что Galaxy Note 9 уже был протестирован в популярном бенчмарке Geekbench.

Слухи прочат смартфону 6,3 дюймовый S-AMOLED экран с соотношением сторон 18,5:9, топовые процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 129 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти, двойную основную камеру и аккумулятор на 3850 мАч.