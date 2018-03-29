Samsung Galaxy Note 9 получит АКБ на 3850 мАч

Китайский инсайдер IceUniverse поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy Note 9, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат получит интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 3850 мАч. Его предшественник, напомним, оснащается батареей на 3300 мАч. Что до остальных характеристик, то смартфону с кодовым названием Crown прочат 6,3 дюймовый S-AMOLED экран с соотношением сторон 18,5:9, топовые процессоры Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ, 129 или 256 ГБ встроенной флеш-памяти и двойную основную камеру. Официальный дебют Galaxy Note 9 может состояться уже в начале августа 2018 года.