Samsung Galaxy Note 9 выйдет в фиолетовой и коричневой расцветках

Сетевые источники опубликовали новые рендеры смартфона Samsung Galaxy Note 9, который еще не был представлен официально. Если изображения не врут, аппарат выйдет в таких редких расцветках, как фиолетовая и коричневая. Напомним, что слухи прочат смартфону 6,4-дюймовый S-AMOLED Infinity Display, топовые процессоры Snapdragon 845 и Exynos 9810, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной т 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч. Официальный анонс Galaxy Note 9 должен состояться 9 августа.