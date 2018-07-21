Samsung Galaxy Note 9 засветился на живых фото

В сети появилась новая порция живых фотографий смартфона Samsung Galaxy Note 9, официальный анонс которого состоится 9 августа. Новые снимки подтверждают предыдущие утечки: горизонтально ориентированная двойная камера, датчик сердечного ритма справа и сканер отпечатков пальцев под камерой. Также в сети появился рендер устройство в цвете Lilac Purple.

По предварительным данным, смартфон получит 6,4-дюймовый S-AMOLED Infinity Display с разрешением 2960:1440 пикселей, двойную основную камеру на 12 Мп, фронтальную камеру на 8 Мп, топовые процессоры Snapdragon 845 и Exynos 9810, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти, а также аккумулятор на 4000 мАч.