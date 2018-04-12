Samsung Galaxy Note с диагональю 6,4 дюйма

В сети появилась информация о том, что новый мобильный телефон Samsung Galaxy Note должен получить диагональ дисплея в 6,4 дюйма, что даже для современных устройств достаточно много. С другой стороны, Note всегда был больше в плане диагонали, чем любой другой смартфон компании, а S9+ с экраном 6,2 дюйма выпускают. Компания просто вынуждена увеличить диагональ, иначе не будет смысла покупать новый продукт. Будем надеяться, что помимо большого дисплея новинка получит еще какие-то преимущества, ту же камера крутую, как у нового флагмана. В любом случае, пока что Samsung удивляет нас хорошими смартфонами, осталось лишь держать планку на уровне и тогда пользователи забудут про китайские смартфоны. Будем искать новую информацию про новинку и обязательно вам расскажем все самое интересное.