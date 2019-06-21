Samsung Galaxy Note10 5G и его функции

Galaxy Note 10e получит 6,28-дюймовый дисплей и аккумулятор на 3400 мАч, тогда как в обычном Note10 будет 6,75-дюймовый экран и батарея на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Также есть информация, что в новых флагманах Samsung откажется от 3,5-мм разъема.Второй аппарат с модельным номером SM-N976B — это также Galaxy Note 10 5G, но с процессором Exynos 9825 и 8 ГБ оперативной памяти. Он немного уступает версии на Snapdragon 855 в многоядерном режиме. Смартпэд будет выпущен в трёх модификациях: компактный Galaxy Note 10e, обычный Galaxy Note10 и Galaxy Note10 5G. 4G-вариант должен получить номер SM-N975, тогда как 5G-версия выйдет как SM-N 976. Вторая модель и была замечена в Geekbench. О стоимости новинки пока неизвестно.