Samsung Galaxy Note10 будет стоить 899 фунтов стерлингов

Два дня назад авторитетный инсайдер Ишан Агарвал опубликовал европейские цены на смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10+. Первый будет стоить от 949 евро, а второй – 1099 и 1199 евро за версии с 256 и 512 ГБ флэш-памяти. Сегодня тот же информатор раскрыл цены на смартфоны в Великобритании – Samsung Galaxy Note10 обойдется в 899 фунтов стерлингов, а Galaxy Note10+ от 999 фунтов стерлингов. Таким образом, Galaxy Note10+ в Великобритании окажется даже доступнее, чем в остальной Европе. Напомним, что официальный анонс Samsung Galaxy Note10 и Note10+ состоится 7 августа.