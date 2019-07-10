Samsung Galaxy Note10+ и его функции

Новинку снабдят Snapdragon 855, 1 ТБ внутренней памяти, NFC-чипом, модулем Bluetooth версии 5.0, разъёмом USB Type-C и несъемным аккумулятором на 4170 мАч. Корпус будет защищен стеклом Corning Gorilla Protector Glass и рамкой из алюминиевого сплава.Смартфон оснастят 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3040 х 1440 пикселей и поддержкой HDR-видео. У Galaxy Note 10 + будет четыре основных камеры, способные записывать видео в разрешением до 4К UHD. Блок включает два 12-мегапиксельных сенсора, 16-мегапиксельный модуль с супер широкоугольным объективом и ToF-сенсор. Также будет функция распознавания лица и интегрированный в экран сканер отпечатков пальцев.О стоимости новинки пока неизвестно.