Samsung Galaxy Note10 окажется очень дорогим

2019-06-05, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Samsung Galaxy Note10; [80]
Профильное издание SlashGear поделилось подробностями о топовом смартфоне Galaxy Note10, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, цена грядущей новинки составит 1200 долларов, что на 200 долларов дороже базовой версии Galaxy Note9 с 128 ГБ флэш-памяти. Также сообщается, что отверстие под фронтальную камеру уменьшится с 3 мм в диаметре до 1 мм. При этом Galaxy Note10 получит дисплей Super AMOLED с отверстием в экране, как и в Galaxy S10. Официальная презентация Galaxy Note10 состоится в августе этого года.


Комментарии:
Samsung уже начала разработку сети 6G...
Samsung уже начала разработку сети 6GПока на рынке только появляются первые смартфоны 5G, такие, как Samsung Galaxy S10 5G, обновленный OPPO R...
Представлен ноутбук Acer ConceptD 7 с ви...
Представлен ноутбук Acer ConceptD 7 с виНа выставке Computex 2019 Acer представила новый ноутбук - ConceptD 7. Это часть серии ConceptD, нового б...
Опубликовано сравнение камер Redmi K20 P...
Опубликовано сравнение камер Redmi K20 PВ сети появилось первое сравнение камер бюджетных флагманов Redmi K20 Pro и Xiaomi Mi 9, в которое также ...
Samsung запускает специальный выпуск Gal...
Samsung запускает специальный выпуск GalSamsung готовит к выпуску специальную версию Galaxy Friends BLACKPINK в виде бокс-сета для смартфонов сер...
Официально представлен Huawei Maimang 8 ...
Официально представлен Huawei Maimang 8 Huawei анонсировала новый смартфон Maimang 8. Если новый Maimang 8 выглядит знакомо, то это потому, что т...
Cуперкомпактное сферическое электрическо...
Cуперкомпактное сферическое электрическоJyroball - это суперкомпактное самобалансирующееся городское моноколесо, которое, как утверждают его созд...
Huawei P smart Z скоро в России...
Huawei P smart Z скоро в РоссииВ последнее время производители смартфонов все чаще стали радовать нас своими интересными решениями за вп...
Samsung Galaxy XCover 4s не боится ничег...
Samsung Galaxy XCover 4s не боится ничегНа рынке защищены смартфонов сейчас серьезный застой, так как производители не очень хотят вкладывать сре...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор OnePlus 7 Pro 8/256GB. Заявка на лучший флагманский смартфон 2019 годаОбзор OnePlus 7 Pro 8/256GB. Заявка на лучший флагманский смартфон 2019 года
Обзор BBK BV1501. Недорогой циклонный пылесосОбзор BBK BV1501. Недорогой циклонный пылесос
Обзор Logitech G502 Lightspeed. Флагманская беспроводная мышкаОбзор Logitech G502 Lightspeed. Флагманская беспроводная мышка
Обзор Vivo Y17. Смартфон с NFC и тройной основой камеройОбзор Vivo Y17. Смартфон с NFC и тройной основой камерой
Обзор Razer Basilisk Essential. Кастомизируемая игровая мышкаОбзор Razer Basilisk Essential. Кастомизируемая игровая мышка
Предварительный обзор Samsung Notebook 7...
Предварительный обзор Samsung Notebook 7Многие пользователи говорят о том, что крупные компании могут легко уделать Apple с их ноутбуками, если т...
Обзор XERA: Survival. Суровое выживание...
Обзор XERA: Survival. Суровое выживаниеИгр про выживание очень много и далеко не всегда они хорошие, к сожалению. Но, иногда нам все же попадают...
Предварительный обзор LG OLED88Z9. Новый...
Предварительный обзор LG OLED88Z9. НовыйКомпания LG является лидером на рынке телевизоров и продает тьму своих продуктов по всему миру. В этот ра...
Обзор SteamWorld Quest: Hand of Gilgamec...
Обзор SteamWorld Quest: Hand of GilgamecСовременный рынок видеоигр диктует свои правила и ролевые игры довольно часто просто не выживают. Вы либо...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1...
Предварительный обзор Panasonic Lumix S1Совсем скоро в продажу поступит новая камера Panasonic Lumix S1H, которая выглядит очень круто, может пох...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной ...
Обзор Space Ops VR. Шутер в виртуальной Игры в виртуальной реальности для многих кажутся скучной забавой из-за того, что серьезных проектов практ...
Alcatel представила летнюю линейку смарт...
Alcatel представила летнюю линейку смартПока гиганты мобильного рынка устаивают разборки на пике инноваций, не менее ожесточенная борьба ведется ...
Искусственный интеллект создал картину...
Искусственный интеллект создал картинуИскусственный интеллект неумолимо развивается, во многих сферах превысив возможности человека. И вот на д...
Предварительный обзор Venture Ultra. Тон...
Предварительный обзор Venture Ultra. ТонСегодня мы поговорим о достаточно необычной клавиатуре под названием Venture Ultra, которая привлекла вни...
Предварительный обзор SteelSeries Apex P...
Предварительный обзор SteelSeries Apex PНа рынке игровой периферии давно не было ничего кардинально нового — производители то и дело меняют дизай...
Предварительный обзор Dell Precision 554...
Предварительный обзор Dell Precision 554Многие пользователи считают, что ноутбуки покупают исключительно для того, чтобы играть или общаться в со...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодка...
Обзор Barotrauma. Необычная подлодкаСегодня мы поговорим о весьма необычной игре, которая понравится далеко не каждому. Но, если вы любите не...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor