Samsung Galaxy Note10 окажется очень дорогим

Профильное издание SlashGear поделилось подробностями о топовом смартфоне Galaxy Note10, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, цена грядущей новинки составит 1200 долларов, что на 200 долларов дороже базовой версии Galaxy Note9 с 128 ГБ флэш-памяти. Также сообщается, что отверстие под фронтальную камеру уменьшится с 3 мм в диаметре до 1 мм. При этом Galaxy Note10 получит дисплей Super AMOLED с отверстием в экране, как и в Galaxy S10. Официальная презентация Galaxy Note10 состоится в августе этого года.