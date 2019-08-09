Samsung Galaxy Note10+ протестировали в AnTuTu

Представленный пару дней назад флагманский смартфон Samsung Galaxy Note10+ протестировали в популярном бенчмарке AnTuTu. В испытании участвовала версия на Exynos 9825, с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти. Новинка набрал впечатляющие 442 568 баллов, что больше, чем у других смартфонов на Snapdragon 855. Например, Xiaomi Mi 9 набирает в AnTuTu 390 000 баллов. Результаты тестирования Galaxy Note10+ очень близки к Black Shark 2 Pro, который набирает в AnTuTu 456 571 баллов. При этом смартфон оснащается свежим чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus.

Напомним, что смартфон оснащается 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED-экраном Infinity-O с разрешением 3040:1440 пикселей, тройной основной камерой с 16 Мп с сверхширокоугольным модулем, 12 Мп главным модулем и 12 Мп модулем с телеобъективом, дополнительным датчиком для замера глубины, 10 Мп фронтальной камерой, 3D-сканером камеры смартфона, чипсетом Exynos 9825, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ внутренней памяти, аккумулятором на 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 ватт, поддержкой сетей пятого поколения и стилусом S Pen.