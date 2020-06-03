Samsung Galaxy Note20+ получит камеру с 50-кратным зумом

Авторитетный искатель утечек Ice Universe поделился новыми подробностями о камере топового смартфона Samsung Galaxy Note20+, выход которого ожидается в этом августе. Итак, новинка получит 108-Мп датчик изображения Samsung Bright HM1, 50-кратный зум и дополнительный лазерный датчик фокусировки для более качественного разделения фона и границ объекта, сверхширокоугольный модуль с 12-Мп датчиком изображения оптического формата 1/2,55 дюйма, фазовым автофокусом и 13-Мп перископным модулем на основе датчика формата 1/3,4 дюйма. В качестве аппаратной платформы будет использоваться 5-нанометровый чипсет Exynos 992.