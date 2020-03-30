Samsung Galaxy Note9 может не получить оболочку One UI 2.1

Недавно смартфоны Samsung Galaxy S10 получили свежую фирменную оболочку One UI 2.1, а в скором времени обновление получат и Galaxy Note10. Сегодня же стало известно, что более старые флагманы Samsung Galaxy S9 и Note9 могут не получить One UI 2.1. Теперь осталось дождаться официального заявления Samsung.

Напомним, что Samsung Galaxy Note 9 оснащается 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с соотношение сторон 18,5:9 и разрешением Quad HD+ (2960:1440 пикселей), двойной основной камерой на 12 Мп и фронтальной камерой на 8 Мп, чипсетами Exynos 9810 и Qualcomm Snapdragon 845 в зависимости от региона, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 512 ГБ встроенной флеш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч с беспроводной зарядкой, сканером отпечатков пальцев, защитой от влаги и пыли на уровне IP68, а также обновленным стилусом S Pen.