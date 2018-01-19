Samsung Galaxy On7 Prime (2018) официально показали

Официально представлен достаточно странный смартфон от компании Samsung - модель называется Samsung Galaxy On7 Prime (2018) и она прямо очень удивляет. Здесь установлен дисплей с диагональю 5,5 дюймов и разрешением 1920 на 1080 точек, то есть соотношение сторон и прочие детали здесь вполне стандартны, вот только мода немного вперед ушла и теперь все продают соотношение сторон 18:9, а не 16:9. С другой стороны, мы рады, что компания такого уровня показывает разные устройства для разных групп пользователей и если вы действительно хотели себе интересный, более-менее адекватный по стоимости смартфон от известной компании, то этот продукт вас точно заинтересует и принесет массу удовольствия. Стоит вариант в минимальной комплектации 200 баксов, вариант в максимальной - 235 долларов. Старшая модель реально интереснее.