Samsung Galaxy On7 Prime представят 17 января

Компания Samsung объявила о том, что смартфон Galaxy On7 Prime будет представлен 17 января в Индии. Слухи прочат устройству металлический корпус со сканером отпечатков пальцев в кнопке Home, 5,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD (1920:1080 пикселей), фронтальную и основную камеры на 13 Мп с апертурой f/1.9, восьмиядерный процессор Exynos 7870, 3 или 4 ГБ оперативной и 32 или 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.1, GPS, а также ОС Android 7.1.1 Nougat.