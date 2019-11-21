Samsung Galaxy S10 Lite получит крупный дисплей

Американский регулятор Federal Communications Commission сертифицировал смартфон Samsung Galaxy S10 Lite, который должен стать самым доступным флагманом корейского производителя в этом году. FCC подтверждает размеры устройства (160:75 мм) и диагональ его экрана – 6,7-дюйма. Ранее сообщалось, что смартфон получит топовый восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 855, тройную основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп, сверхширокоугольным модулем на 12 Мп и телефото-модулем на 5 Мп, а также фронтальную камеру с датчиком изображения на 32 Мп. Официальный анонс Samsung Galaxy S10 Lite должен состояться до конца года.