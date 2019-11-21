Samsung Galaxy S10 Lite прошёл сертификацию в FCC

В базе данных сертификационного агентства FCC заметили новый бюджетный флагман Samsung Galaxy S10 Lite.

Samsung Galaxy S10 Lite должна стать копией Galaxy A91. Смартфону приписывают 6.7 дюймовый AMOLED дисплей с разрешением FULL HD+. Внутри смартфона установят процессор Qualcomm Snapdragon 855 в паре 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 45-ваттной зарядки. Ещё смартфону приписывают тройную основную камеру на 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп и 32-мегапиксельную фронтальную.