Samsung Galaxy S11 получит экран с высокой частотой обновления

В просторах интернета появилась информация, что смартфон Samsung Galaxy S11 получит дисплей с высокой частотой обновления.

Некоторые пользователи после анонса тестовой прошивки Android 10 с One UI 2.0 для Galaxy Note 9, нашли в настройках возможность менять частоту обновления. А данный момент не один смартфон компаний Samsung не поддерживает такую функцию. Судя по этой функций, можно сказать что новый флагман Galaxy S11 получит дисплей с высокой частотой обновления.

Судя по изображению, в настройках можно будет выбрать три режима: всегда работать на частоте 60 Гц, сегда работать на частоте 120 Гц либо менять частоту обновления автоматически.