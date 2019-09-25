Samsung Galaxy S11 получит удобный сканер отпечатков пальцев

Корейские источники поделились новой порцией подробностей о топовом смартфоне Samsung Galaxy S11, который будет представлен в начале следующего года. Утверждается, что аппарат получит более удобный сканер отпечатков пальцев, чем в предшественнике Galaxy S10. Изменения коснутся (простите за каламбур) увеличенной с 36 мм2 до 64 мм2 площади активной области сканирования. Это довольно важно, поскольку пользователям не очень удобно целиться в маленькую область сканирования. Предыдущие слухи приписывали Galaxy S11 камеру со 108 Мп главным датчиком и модулем с пятикратным оптическим зумом, а также дисплей с частотой обновления 90 или 120 Гц.