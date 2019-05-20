Samsung Galaxy S11 уже в разработке

Пока корейский производитель Samsung во всю готовится к анонсу фаблета Galaxy Note 10, в сети появились первые подробности о следующем флагмане Galaxy S11.

По словам китайского инсайдера Ice Universe, исследовательский отдел компании (R&D) определился с кодовым названием будущего смартфона — Picasso. Это отсылка к известному испанскому художнику, скульптору и поэту Пабло Пикассо.

Интересно то, что новое имя кардинально отличается от предыдущих, ведь смартфоны Galaxy S8, Galaxy S9 и Galaxy S10 внутри компании называли Dream (с англ. «Мечта»), Star (с англ. «Звезда») и Beyond (с англ. «За пределами»). Тем не менее, оно соответствует новой схеме Samsung, так как будущий Galaxy Note 10 также получил имя в честь изобретателя и художника — Da Vinci. Естественно, никакой информации о характеристиках Galaxy S11 пока нет. Мы лишь можем предположить, что новинка получит новый дизайн, полностью обновлённую камеру и следующий флагманский процессор Qualcomm и Exynos. Скорее всего, как и в этом году, нам стоит ждать сразу несколько моделей. Их, возможно, представят в первой половине 2020 года.