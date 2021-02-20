Samsung Galaxy S20 FE 5G подешевел на $100

Вышедший в прошлом году смартфон Samsung Galaxy S20 FE 5G был оценен на выходе в 700 долларов за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти. Сегодня стало известно, что Amazon снизил цену на этот бестселлер до 600 долларов. Речь идет о разблокированной версии во всех расцветках.

Напомним, что Samsung Galaxy S20 FE 5G оснащается платформой Snapdragon 865 с тактовой частотой до 2,7 ГГц и поддержкой мобильных сетей пятого поколения, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, 6,5-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением 1080:2400 пикселей, сертификатом HDR10+ и частотой обновления 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт и беспроводной зарядки, фронтальной камерой разрешением 32-Мп, сдвоенной основной камерой на 12 Мп и 8 Мп, защитой согласно степени IP68.