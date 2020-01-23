Samsung Galaxy S20 Ultra получит корпус из нержавающей стали

Редактор популярного издания XDA Developers Макс Вайнбах поделился очередной порцией подробностей о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S20. Как известно, начиная с Samsung Galaxy S6 корейский гигант оснащает топовые смартфоны корпусом из авиационного алюминиевого сплава, однако в этом году ситуация изменится. Если верить источнику, самая топовая модель Samsung Galaxy S20 Ultra получит корпус из нержавеющей стали. Другим отличием смартфона от стандартной модели станет основная камера с главным датчиком изображения разрешением 108 Мп. Официальный дебют смартфонов Samsung Galaxy S20 запланирован на 11 февраля.