Samsung Galaxy S20 Ultra провалил тест DxOMark

Специалисты из лаборатории DxOMark наконец-то завершили тестирование камеры топового смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra, который оценен в 1400 долларов. Итак, аппарат набрал 132 балла за качество фото и 102 балла за видео. Его итоговый результат составляет всего 122 балла, а это меньше, чем у Huawei P40 Pro, Honor 30 Pro+, Oppo Find X2 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, Huawei Mate 30 Pro 5G и столько же, сколько у Honor V30 Pro.

Авторы похвалил смартфон за высокий динамический диапазон, отличную цветопередачу и малое количество шумов на фото, отдельно упомянув сверхшироугольный модуль, который был признан одним из лучших на рынке. Среди недостатков была названа нестабильная работа автофокуса на видео, снижение детализации и появление артефактов в условиях слабого освещения.