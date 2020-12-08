Samsung Galaxy S20 по всему миру получают стабильный Android 11

На прошлой неделе компания Samsung выпустила стабильную версию фирменной оболочки One UI 3.0 на основе Android 11 для смартфонов Galaxy S20 в Южной Корее и США. Сегодня стало известно о распространении апдейта во многих других странах мира. Помимо некоторых визуальных изменений, обновление улучшает производительность системы и работу Bixby, а также добавляет настройку фонового экрана вызова и виджетов на экране блокировки.

Напомним, что выпущенный в феврале этого года Samsung Galaxy S20 получил 6,2-дюймовый SuperAMOLED-дисплей с разрешением Quad HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, 7-нанометровую восьмиядерную платформу Exynos 990 или Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, а также квадрокамеру с главным модулем на 64 Мп и оптической стабилизацией изображения, 12 Мп сверхширокоугольным модулем, 12 Мп модулем с 3-кратным оптическим зумом и стабилизатором, а также камерой 3D ToF.
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