Samsung Galaxy S21 FE снова засветился в бенчмарке

Вчера в сети появилась информация о том, что компания Samsung отменила выпуск смартфона Galaxy S21 FE из-за нехватки комплектующих. Сегодня сначала сам корейский гигант объявил о том, что окончательное решение о судьбе смартфона пока не принято, а затем аппарат снова засветился в базе данных популярного бенчмарка Geekbench. Смартфон набрал 598 баллов в однопоточном тесте и 2610 баллов многоядерном тестировании. Возможно, Galaxy S21 FE все же доберется до потенциальных покупателей. Ранее сообщалось, что смартфон окажется на порядок дешевле своего предшественника Galaxy S20 FE.