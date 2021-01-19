Samsung Galaxy S21 + Phantom Green засветился на австралийском сайте Samsung

Samsung официально представила серию Galaxy S21, Galaxy Buds Pro и Galaxy SmartTag/SmartTag+ на первом мероприятии Unpacked в 2021 году. Эти телефоны, в частности, представлены в самых разных цветах. Теперь на официальном сайте Samsung Australia появляется необъявленный особый цвет Galaxy S21+.

SM-G996BZGAXSA - Galaxy S21 + Phantom Green (8 ГБ + 128 ГБ)

SM-G996BZGEXSA - Galaxy S21 + Phantom Green (8 ГБ + 256 ГБ)

Интересно, то что на австралийском веб-сайте компании на австралийском веб-сайте компании.Пользовательские цветовые варианты Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra эксклюзивны для Samsung eStore. На мероприятии, посвященном запуску новых устройств, компания Samsung представил только два пользовательских цвета для Galaxy S21+, а именно Phantom Red и Phantom Gold, в дополнение к стандартным цветам - Phantom Silver, Phantom Violet и Phantom Black. Следовательно, удивительно знать о существовании третьего нестандартного цвета.