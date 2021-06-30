Samsung Galaxy S21 Ultra 5G признан смартфоном года

Жюри Global Mobile Awards объявило лучший смартфон этого года. Им стал Samsung Galaxy S21 Ultra 5G. Помимо данной модели, на победу в этой номинации также претендовал и Samsung Galaxy S20 FE.

Напомним, что Samsung Galaxy S21 Ultra 5G оснащается топовой платформой платформы Exynos 2100, 6,8-дюймовым Dynamic AMOLED 2X-экраном с разрешением QHD+, адаптивной кадровой частотой от 10 до 120 Гц, яркостью 1500 кд/м2 и поддержкой стилуса S Pen, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, селфи-камерой разрешением 40 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 108 Мп и 12 Мп (сверхширик), поддержкой 12-битных RAW-файлов, модулями с 3-кратным и 10-кратным оптическими зумами, 12 или 16 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 ГБ флэш-памяти, стереодинамиками, поддержкой Wi-Fi 6E, защитой согласно степени IP68 и поддержкой беспроводной зарядки.