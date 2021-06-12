Samsung Galaxy S22 Ultra получит дисплей LTPO

Сетевые источники поделились первой порцией подробностей о флагманских смартфонах Samsung Galaxy S21, выход которых ожидается в начале следующего года. Итак, младшей модели Galaxy S22 прочат экран диагональю 6,06-6,1 дюйма, Galaxy S22+ – дисплей на 6,55-6,66 дюйма и Galaxy S22 Ultra – панель на 6,80-6,81 дюйма. Отметим, что прошлогодние Galaxy S21 и Galaxy S21+ получили 6,2- и 6,7-дюймовые дисплеями соответственно. При этом, лишь Galaxy S22 Ultra достанется продвинутая LTPO-панель. Её разрешение составит WQHD+, а вот у Galaxy S21 и Galaxy S21+ – Full HD+.

Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22 Ultra
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