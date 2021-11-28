Samsung Galaxy S22 получит очень тонкие рамки

Авторитетный инсайдер Ice Universe поделился фотографиями защитных стекол для флагманских смартфонов Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra, которые еще не были представлены официально. Судя по снимкам, новинки получат одинаково узкие рамки вокруг дисплея и врезанную по центру селфи-камеру. Также источник утверждает, что из всей троицы лишь Galaxy S22 Ultra сможет похвастаться 108-Мп основной камерой. Вероятно, речь идет об улучшенном 1/1,33-дюймовом сенсоре HM3 разрешением 108 Мп и объективе с углом поля зрения 85 градусов и максимальной диафрагмой f/1,8.

По предварительным данным, смартфон также получит топовые процессоры Exynos и Snapdragon, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт и 6,8-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением QHD+ и кадровой частотой 120 Гц.