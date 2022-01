Samsung Galaxy S22 получит стекло Gorilla Glass Victus+

Авторитетный инсайдер Ice Universe сообщил о том, что флагманские смартфоны серии Samsung Galaxy S22 первыми получат новейшее защитное стекло Gorilla Glass Victus+. При этом, источник не уточнил, будет ли стекло защищать только дисплей или же и заднюю панель тоже.

Вчера профильный ресурс Phone Arena поделился информацией об американских ценах на смартфоны Samsung Galaxy S22. Стандартная модель будет стоить 900 долларов, Galaxy S22 Plus – 1100 долларов, а Galaxy S22 Ultra – 1300 долларов. Таким образом, Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus окажутся на 100 долларов дороже, чем их предшественники Galaxy S21 и Galaxy S21 Plus.