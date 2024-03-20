Samsung Galaxy S22 получит технологии на базе ИИ

Одним из главных преимуществ серии смартфонов Galaxy S24 является Galaxy AI — благодаря сочетанию лучших аппаратных и программных решений Samsung, технологии на базе искусственного интеллекта существенно упрощает жизнь пользователей, предоставляя новые инструменты для выполнения поставленных задач. А сегодня появилась информация о том, что эти функции могут быть доступны и для старых моделей серии Galaxy S22. Стоит отметить, что на текущий момент обладатели Galaxy S23 уже ждут обновления с интеграцией различных функций на базе искусственного интеллекта, плюс глава мобильного подразделения Samsung сообщил, что компания действительно ищет способы, которые позволили бы внедрить One UI 6.1 вместе со всеми функциями искусственного интеллекта на устройства Galaxy S22.

Это довольно интересное заявление, потому что на самом деле смартфоны серии Galaxy S22 не имеют необходимого аппаратного обеспечения для работы функций Galaxy AI. Для этих технологий нужны аппаратные элементы, которые реализованы на базе флагманского процессора нового поколения. Вероятно, разработчики планируют реализовать эти функции посредством облачного сервера, чтобы выполнять все задачи не на смартфоне, а в интернете. Правда, придётся этого сначала подождать — сейчас разработчики активно занимаются тем, что изучают возможности смартфона и пытаются интегрировать технологию правильно и уместно. Это было бы настоящим прорывом — такого у конкурентов точно нет.
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