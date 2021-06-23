Samsung Galaxy S22 получит упрощённую систему камер

Ожидается, что флагман Samsung следующего поколения, Galaxy S22, будет выпущен в первом квартале следующего года. Хотя до его выпуска еще несколько месяцев, новая утечка спецификаций раскрыла определенную информацию о флагманской модели премиум-класса 2022 года. Согласно твиту известного информатора с ником FrontTron, в Galaxy S22 южнокорейского технологического гиганта будет установлена ​​тройная камера на задней панели. За основу будет взят 50-мегапиксельный датчик изображения в сочетании с 12-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 12-мегапиксельной телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом. Эти характеристики камеры также будут замечены в модели Galaxy S22+, хотя на данный момент у нас нет возможности узнать наверняка — данные инсайдеров всегда стоит воспринимать с недоверием.

Интересно, что это означает, что Samsung не стремится выпускать свой флагман с камерой более 100 мегапикселей, хотя в последнее время сразу несколько смартфонов отметились 108-мегапиксельным датчиком изображения. Другими словами, компания, скорее всего, сосредоточилась на улучшении фотографических возможностей сенсоров, а не на гонке за маркетингом в попытке привлечь внимание наиболее высокой цифрой мегапикселей. С другой стороны, мы сильно сомневаемся, что производитель сможет успешно продавать свой новый флагман с камерой, которая по цифрам уступает текущему флагману. Это будет крайне проблематично — пользователи любят цифры.