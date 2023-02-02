Samsung Galaxy S23 оценили в 75 тысяч рублей

Отечественные ритейлеры начали принимать предзаказы на представленные вчера флагманские смартфоны Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Итак, Galaxy S23 в базовой версии оценен в 75 тысяч рублей, Galaxy S23+ – от 88 тысяч рублей, а Galaxy S23 Ultra – от 110 тысяч рублей.

Напомним, что оцененный в США от 800 долларов Galaxy S23 оснащается 6,1-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2340:1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц, эксклюзивной версией процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8 ГБ ОЗУ и от 128 до 512 ГБ флэш-памяти, аккумулятором ёмкостью 3900 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 12 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, адаптерами Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также ОС Android 13 с оболочкой One UI 5.1 из коробки.