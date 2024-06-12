Samsung Galaxy S24 FE получит старую камеру

В сети появились подробности о смартфоне Samsung Galaxy S24 FE, который еще не был представлен официально. Утверждается, что новинку оснастят основной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика ISOCELL GN3 оптического формата 1/1,57 дюйма и размером пикселей 1,0 мкм. Этот же сенсор используется в Galaxy S23 FE и Galaxy S24. Также в состав тыльной камеры войдет сверхширокоугольный модуль и модуль телефото. Релиз смартфона ожидается грядущей осенью.

Предыдущие слухи прочили Galaxy S23 FE 6,1-дюймовый AMOLED-дисплей, 12 ГБ ОЗУ LPDDR5X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 3.1 и 256 ГБ памяти UFS 4.0, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч и 4-нанометровую фирменную платформу Exynos 2400.
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