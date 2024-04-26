Samsung Galaxy S24 FE выпустят в продажу этим летом

Судя по информации западных инсайдеров, новый смартфон Samsung Galaxy S24 FE появился в базе данных EE (оператора связи Великобритании), что говорит о его официальной сертификации перед официальным анонсом. Устройство имеет модельный номер SM-S7210U и в целом можно предположить, что летом на ближайшем мероприятии компании гаджет покажут официально. Стоит отметить, что слухи о Galaxy S24 FE появились уже достаточно давно — различного рода специалисты передают информацию о том, что устройство получит неплохое железо и стильный корпус с продвинутыми камерами по вполне адекватной стоимости. Следует помнить, что Samsung также готовит версии Fan Edition для нескольких других устройств — например, для умных часов Galaxy Watch.

К сожалению, хотя в сети очень много слухов, никакой достоверной информации об этом устройстве нет. С уверенностью можно сказать лишь то, что этот смартфон действительно существует и Samsung выпустит его в этом году. Также есть уверенность в том, что смартфон получит множество характеристик от топового флагмана текущего поколения, а также предложит комбинацию процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и Samsung Exynos 2400 в зависимости от региона. Про стоимость пока что говорить рано, потому что производитель ещё ничего не анонсировал, а предполагать стоимость флагмана доступного уровня самостоятельно почти невозможно. Компания может сделать его сильно доступным, чтобы привлечь покупателей, но это навредит продажам основного флагмана.
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