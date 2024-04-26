Samsung Galaxy S24 FE выпустят в продажу этим летом

К сожалению, хотя в сети очень много слухов, никакой достоверной информации об этом устройстве нет. С уверенностью можно сказать лишь то, что этот смартфон действительно существует и Samsung выпустит его в этом году. Также есть уверенность в том, что смартфон получит множество характеристик от топового флагмана текущего поколения, а также предложит комбинацию процессоров Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и Samsung Exynos 2400 в зависимости от региона. Про стоимость пока что говорить рано, потому что производитель ещё ничего не анонсировал, а предполагать стоимость флагмана доступного уровня самостоятельно почти невозможно. Компания может сделать его сильно доступным, чтобы привлечь покупателей, но это навредит продажам основного флагмана.