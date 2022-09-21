Samsung Galaxy S24 будет первым смартфоном с поддержкой Wi-Fi 7

Уже примерно пять лет производители флагманских смартфонов не хвастаются производительностью своих новинок, так как удивить потенциального покупателя просто мощностью процессора уже проблематично — даже флагманы трёхлетней давности отлично справляются с поставленной задачей. Чтобы иметь преимущества по сравнению с конкурентами, необходимо иметь определённые бонусы — и компания Samsung такой бонус действительно нашла. Дело в том, что смартфон Samsung Galaxy S24, который должны представить в ближайшем будущем, получит поддержку нового протокола беспроводной сети, который позволит работать более стабильно и без перебоев — речь про поддержку Wi-Fi 7. Эта технология пока что не получила общественного признания, но в ближайшем будущем всё может измениться.

Стоит сказать, что сейчас даже Wi-Fi 6 не пользуется такой уж высокой популярностью — для этого нужно иметь соответствующий роутер, ведь иначе смартфон связь по данному протоколу просто не будет поддерживать. Так что появление уже седьмого поколения протокола на самом деле не принесет в вашу жизнь ничего нового, ведь и роутеров на самом деле с поддержкой такого протокола пока что нет, а значит, пользоваться преимуществом вы не сможете. Но для производителя это отличная возможность не переживать о наличии интересных фишек для презентации — можно будет помпезно рассказать о скорости соединения и плавности работы системы, хотя на деле ничего из этого вы не получите в реальной жизни.
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