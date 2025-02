Samsung Galaxy S24 получит One UI 7.0 в апреле

Румынское отделение компании Samsung раскрыло дату выхода финальной версии оболочки One UI 7.0. Итак, первыми обновление получат Samsung Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24 FE, а также складные модели Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 – это случится 18 апреля. Через неделю наступит очередь серии Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5 и Galaxy A54. В течение мая будут обновлены Galaxy S23 FE, серии Galaxy S22 и Galaxy S21, Galaxy Z Fold 4 и Fold 3, Galaxy Z Flip 4 и Flip 3, а также Galaxy A53, Galaxy A34 и Galaxy A33. Когда One UI 7.0 доберется до более бюджетных смартфонов Samsung, пока не сообщается.