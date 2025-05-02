Samsung Galaxy S25 Edge будет стоить 1250 евро

Профильный ресурс WinFuture опубликовал качественные изображения и подробности о смартфоне Samsung Galaxy S25, полноценная презентация которого запланирована на 13 мая. Итак, аппарат оснастят 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц, топовым 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 12 ГБ оперативной памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 200 Мп и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120 градусов), селфи-камерой разрешением 12 Мп, батареей ёмкостью 3900 мАч, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также корпусом толщиной всего 5,85 мм и массой 163 грамма. Смартфон будет стоить 1250 и 1370 евро за конфигурации с 256 ГБ и 512 ГБ флеш-памяти соответственно.