Samsung Galaxy S25 Edge получит керамический задник

Профильное издание Sammobile поделилось подробностями о флагманском смартфоне Samsung Galaxy S25 Edge, предварительный анонс которого состоялся в начале года. Утверждается, что аппарат получит рамку корпуса из алюминиевого сплава и тыльную панель из керамического материала. Источник не уточняет, будет ли задняя панель полностью керамической или стеклянной с плавленой керамикой. Напомним, что главной особенностью устройства станет рекордной тонкий корпус. По некоторым данным, его толщина составит 6,4 мм.

Ранее сообщалось, что Galaxy S25 Edge оснастят сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп и 12 Мп (сверхширик), топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ, 6,2-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2340:1080 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 2600 нит и защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2.