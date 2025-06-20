Samsung Galaxy S25 Edge продаётся заметно хуже ожидаемого

Компания Samsung сильно рискнула с новым дизайном и выпустила Galaxy S25 Edge — лёгкий и тонкий флагман, который, как предполагалось, мог изменить направление развития линейки Galaxy S. Однако, по данным инсайдеров, продажи устройства оказались значительно ниже ожиданий, и компания, похоже, не угадала с запросами рынка. По словам источников, первые три месяца после релиза — ключевые для успеха любого флагмана. Тем не менее, с момента запуска в конце мая Galaxy S25 Edge показывает разочаровывающие результаты, и Samsung уже снизила производственные планы по этой модели. Ранее ходили слухи, что в следующем году Edge заменит модель Plus в линейке Galaxy S26, поскольку Plus традиционно продаётся слабее других версий — это наблюдалось как в этом, так и в двух предыдущих поколениях.

Samsung, очевидно, стремится встряхнуть линейку и найти более удачный формат, но пока Edge не стал таким решением — по крайней мере, в этом поколении. Будет ли компания менять стратегию к 2026 году или даст Edge ещё один шанс, пока не ясно. Прежде чем принимать такие решения, Samsung предстоит разобраться с новым поколением складных смартфонов. По информации издания The Elec, компания решила ускорить производство Galaxy Z7 для рынка США, планируя выпустить 600000 устройств в июне вместо ранее запланированных 400000. Это делается, чтобы обойти будущие тарифные сборы и не повышать цены для американских потребителей. Такое перераспределение ресурсов сократит производство для глобального рынка, по крайней мере, в июне.