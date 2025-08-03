Samsung Galaxy S25 FE не порадует автономностью

Профильное издание Android Headlines поделилось подробностями о субфлагманском смартфоне Galaxy S25 FE, официальный релиз которой ожидается грядущей осенью. Итак, устройству приписывают наличие аккумулятора ёмкостью 4500 мАч вместо 4700 мАч у предшественника, 45-Вт проводной (было 25 Вт) и 15-Вт беспроводной зарядок, корпуса толщиной всего 7,4 мм и массой 190 граммов, защитного стекла Corning Gorilla Glass Victus, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, 6,7-дюймового экрана Dynamic AMOLED 2X с разрешением 1080:2340 точек и кадровой частотой 120 Гц, фирменной однокристальной системы Exynos 2400, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 8 Мп (телеобъектив с 3-кратным оптическим приближением), селфи-камеры на 12 Мп, а также предустановленной операционной системы Android 16 с фирменной прошивкой One UI 8.

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