Samsung Galaxy S25 FE получит до 256 ГБ встроенной памяти

Известный информатор @MysteryLupin поделился подробностями о смартфоне Samsung Galaxy S25 FE, официальный релиз которого ожидается уже в сентябре. Итак, аппарат получит ярко-синюю, голубую, белую и черную расцветки корпуса, а также конфигурации на 8/128 и 8/256 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Ранее сообщалось о поддержке 45-Вт быстрой проводной зарядки, фирменном процессоре Exynos 2400e, тройной основной камере с модулями на 50 Мп, 12 Мп и 8 Мп, фронтальной камере разрешением 12 Мп и ОС Android 16 с фирменным интерфейсом One UI 8.0 «из коробки».