Samsung Galaxy S25 FE получит сдержанные цвета и ёмкую батарею

Несмотря на то, что главной премьерой Samsung в этом году стала флагманская серия Galaxy S25, южнокорейский гигант ещё не завершил формирование своей линейки на 2025 год. Всё больше внимания теперь привлекает Galaxy S25 Fan Edition (он же FE) — более доступная версия флагмана, сочетающая ключевые функции топовой модели с умеренной ценой. И хотя слухи об этом устройстве циркулируют давно, свежая утечка раскрыла подробности о внешнем виде и цветовых решениях. По информации инсайдеров, Galaxy S25 FE будет представлен в конце августа или в начале сентября. И, судя по последним данным, устройство получит спокойные цвета, приближённые к дизайну основной линейки S25. В прошлом Samsung уже экспериментировала с яркими оттенками вроде жёлтого и мятного, но теперь делает ставку на более взрослую, сдержанную палитру, ориентируясь на современные вкусы аудитории.

Внешне Galaxy S25 FE наследует дизайн базовой модели — с ровными гранями, тройной камерой и общим минимализмом. Речь не идёт о радикальных изменениях — скорее, это продолжение узнаваемого стиля Samsung, ставшего фирменным за последние пару лет. Особое внимание Samsung уделила автономности — здесь имеется батарея ёмкостью 4900 мАч, поддержка быстрой зарядки 45 Вт по проводу и 15 Вт по беспроводу — значительное улучшение по сравнению с прошлогодней моделью. Galaxy S25 FE явно не нацелен на удивление или инновации — скорее, это тонкая доводка удачной формулы, с акцентом на баланс характеристик, выносливость и премиальный внешний вид за меньшие деньги.
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