Samsung Galaxy S25 FE выйдет раньше ожидаемого

Корейское издание FN News сообщает, что глобальный релиз смартфона Samsung Galaxy S25 FE состоится уже в конце августа или в начале сентября. А вот в Южной Корее новинку представят только 19 сентября. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят аккумулятором ёмкостью 4900 мАч, поддержкой 45-Вт быстрой проводной зарядки, корпусом толщиной 7,4 мм, 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, фирменным 4-нанометровым процессором Exynos 2400, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 8 Мп (3-кратный оптический зум), а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.