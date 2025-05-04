Samsung Galaxy S25 Ultra хорошо продается

Аналитики из Hana Securities проанализировали продажи флагманских смартфонов серии Samsung Galaxy S25, которые стали доступны для покупки два месяца назад. Утверждается, что за этот период новинки были реализованы в количестве 9,16 млн штук против 6,53 млн у предыдущего поколения. Лучше всего продается старшая модель Galaxy S25 Ultra с результатом 5,08 млн. Стоит отметить, что в ближайшее время будет представлена тонкая модель Galaxy S25 Edge.

Напомним, что оцененный от 1300 долларов Galaxy S25 Ultra оснащается топовым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy с максимальной частотой 4,47 ГГц, 6,9-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем с частотой обновления от 1 до 120 Гц, разрешением 3120:1440 точек и защитным стеклом Corning Gorilla Armor 2, селфи-камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум и OIS), 10 Мп (3-кратное оптическое приближение и оптическая стабилизация) и 12 Мп (сверхширик), титановым каркасом, корпусом толщиной 8,2 мм, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, поддержкой беспроводной зарядки, защитой от пыли и воды согласно степени IP68 и предустановленной ОС Android 15.
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