Samsung Galaxy S25 Ultra лишится важнейшей функции стилуса

Если верить официальной информации, компания Samsung готовится представить серию смартфонов Galaxy S25 уже через две недели. Среди самых ожидаемых моделей стоит отметить Galaxy S25 Ultra, который будет отличаться от предшественника закруглёнными углами и встроенным стилусом S Pen. Однако, согласно последней информации, стилус может потерять некоторые из своих уникальных функций. Например, инсайдеры сообщают, что Samsung уберёт поддержку Bluetooth из S Pen — это значит, что функции вроде управления жестами и удалённого управления смартфонов будут недоступны. В текущих моделях, например, одинарное нажатие на S Pen позволяет сделать снимок с основной камеры, двойное нажатие переключает камеры, а жесты позволяют изменять режимы съёмки.

Эти возможности объединены в функцию Air Actions, которая позволяет использовать стилус для выполнения различных команд — в том числе для действий «Назад», «Домой», «Недавние приложения» и «Умное выделение». Данные жесты доступны на всех флагманских планшетах от Tab S7 до Tab S10, устройствах серии Note, Galaxy Z Fold6 и флагманах Galaxy S, выпущенных начиная с 2021 года. Нивелирование функции удалённого управления может стать шагом назад, что, возможно, отпугнёт некоторых пользователей Galaxy Ultra, которым данная фишка была действительно нужна. С другой стороны, не совсем понятно, почему производитель решил отказаться от столь нужной и интересной особенности смартфона спустя столько лет.