Samsung Galaxy S25 Ultra не пережил падение на бетон

На прошлой неделе появились результаты серии краш-тестов, в которых Samsung Galaxy S25 Ultra пережил многократные падения на бетон с высоты примерно 172 см. А сегодня появились новые тесты, но теперь их проводили не вручную, а с помощью роботизированных установок — эти испытания включали падение устройства с высоты ровно 182 см. И смартфон не выдержал этих тестов — при падении экраном вниз стекло разбилось, а дисплей полностью перестал работать, сделав устройство непригодным для использования. При падении на бок титановая рамка получила вмятины и царапины, но осталась целой, а кнопки сохранили полную работоспособность. При падении на тыльную часть заднее стекло треснуло, но сам смартфон продолжил функционировать.

Стоит напомнить, что компания Corning заявляет, что защитное стекло Gorilla Armor 2, использованное в Galaxy S25 Ultra, выдерживает падения с высоты до 2,2 м. Вот только стоит отметить, что испытания компании проводились на бетоноподобной поверхности, что бы это ни значило. Очевидно, методики тестирования различаются, отсюда и разные результаты. Вероятно, Corning использовала менее твёрдую поверхность и из-за этого их стекло выдерживало падения без повреждений, а в случае с настоящим бетоном ситуация уже менее привлекательная. Так что новый Galaxy S25 Ultra, скорее всего, переживёт падение с небольшой высоты, но если вы склонны ронять смартфон с высоты человеческого роста, то стоит сразу отложить деньги на полную замену дисплея.
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