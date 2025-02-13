Samsung Galaxy S25 Ultra не пережил падение на бетон

Стоит напомнить, что компания Corning заявляет, что защитное стекло Gorilla Armor 2, использованное в Galaxy S25 Ultra, выдерживает падения с высоты до 2,2 м. Вот только стоит отметить, что испытания компании проводились на бетоноподобной поверхности, что бы это ни значило. Очевидно, методики тестирования различаются, отсюда и разные результаты. Вероятно, Corning использовала менее твёрдую поверхность и из-за этого их стекло выдерживало падения без повреждений, а в случае с настоящим бетоном ситуация уже менее привлекательная. Так что новый Galaxy S25 Ultra, скорее всего, переживёт падение с небольшой высоты, но если вы склонны ронять смартфон с высоты человеческого роста, то стоит сразу отложить деньги на полную замену дисплея.