Samsung Galaxy S25 Ultra получил лучший дисплей на планете

Samsung представила технологию HOP 3.0 вместе с запуском Galaxy S25 — это собственная версия LTPO, которая принесла ряд улучшений в матрицу. Как и ожидалось, лучшие компоненты и технологии достались флагманскому Galaxy S25 Ultra, и, согласно последним результатам независимого тестирования DXOMark, устройство заняло первое место в рейтинге дисплеев. Смартфон отвечает большинству ключевых требований, но всё же есть аспекты, которые требуют доработки. Например, антибликовое покрытие Galaxy S25 Ultra продолжает получать высокие оценки от DXOMark — минимальные отражения на LTPO OLED делают этот смартфон одним из лучших в плане читаемости экрана. В ходе тестов было зафиксировано, что максимальная яркость дисплея достигает 2600 нит, что соответствует показателю его предшественника, Galaxy S24 Ultra.

Специалисты заявили, что благодаря антибликовому покрытию и высокой яркости он обеспечивает лучший опыт использования на улице среди всех устройств на рынке. Он отлично проявил себя как на улице, так и в помещении, но дисплей оказался слегка избыточно ярким в условиях слабого освещения. Тем не менее, экран Galaxy S25 Ultra адаптируется к разным условиям, а его максимальная яркость теперь в три раза ниже по сравнению с Galaxy S24 Ultra, который, по мнению DXOMark, был слишком резким для глаз. Так что производитель проделал неплохую работу в этом направлении, добившись внушительных результатов там, где другие компании уже давно отстали.
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